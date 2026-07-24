المحليات

الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر منافذ المملكة

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1448 هـ      24 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر منافذ المملكة الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية)، وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، مدعومة بإمكانات بشرية وتقنية، وبوابات إلكترونية، وفرق ترحيبية.
وأكدت “الجوازات” تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة من جميع دول العالم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ونوهت المديرية العامة للجوازات بالمعتمرين ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات في المملكة، والالتزام بمدد صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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