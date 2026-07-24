الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر منافذ المملكة

البلاد (الرياض)
تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة عبر منافذ المملكة الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية)، وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، مدعومة بإمكانات بشرية وتقنية، وبوابات إلكترونية، وفرق ترحيبية.
وأكدت “الجوازات” تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة من جميع دول العالم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ونوهت المديرية العامة للجوازات بالمعتمرين ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات في المملكة، والالتزام بمدد صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم.
وأكدت “الجوازات” تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة من جميع دول العالم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ونوهت المديرية العامة للجوازات بالمعتمرين ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات في المملكة، والالتزام بمدد صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم.