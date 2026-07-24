البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

واتهمت القيادة إيران بمواصلة نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة؛ يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت بالسكان ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا.

يشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية أطلقت صافرات الإنذار للمرة الثانية اليوم (الجمعة)، ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وكانت الوزارة قد أعلنت إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 07:27 صباحًا، قبل أن تعلن إطلاقها مجددًا عند 10:42 من صباح اليوم.