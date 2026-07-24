الأهلي يعلن تعليق نشاط الفريق الأول في لعبتي السلة واليد

أعلن النادي الأهلي إطلاق برنامج تحول شامل للألعاب المختلفة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز تنافسية النادي وفق رؤية طويلة المدى.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن البرنامج يرتكز على بناء منظومة رياضية مستدامة، مع التركيز على إعداد المواهب الوطنية، بما يسهم في تحقيق النجاحات المستقبلية وتعزيز مكانة الأهلي في مختلف الألعاب.

وأكد البيان أن فريق الكرة الطائرة للرجال سيواصل نشاطه على مستوى الفريق الأول وجميع الفئات السنية، فيما تقرر تعليق نشاط الفريق الأول للرجال في لعبتي كرة السلة وكرة اليد، مع استمرار الفئات السنية في كلتا اللعبتين، في إطار إعادة هيكلة الألعاب المختلفة.

وأشار الأهلي إلى أنه سيعلن خلال الأسابيع المقبلة عن عدد من الشراكات الجديدة التي تستهدف إعادة تفعيل الألعاب الفردية، بما في ذلك الفنون القتالية، والتنس، والسباحة، والجمباز، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز حضور أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية.

كما كشف النادي عن اقترابه من إبرام شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم لتقديم برامج رياضية بعد اليوم الدراسي في عدد من أحياء مدينة جدة، تشمل ألعاب كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وذلك في إطار جهوده لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على التزامه بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمسؤولية، مشددًا على أن القرارات المتخذة تأتي انطلاقًا من مصلحة النادي، وتمثل خطوة نحو بناء منظومة أكثر قوة واستدامة، بما يمهد لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.