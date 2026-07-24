السياسة

الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز

صحيفة البلادaccess_time9 / صفر / 1448 هـ      24 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جنيف)
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى تحرك عاجل لإنقاذ نحو 6 آلاف من البحّارة العالقين على متن 400 سفينة في مضيق هرمز، محذرًا من أزمة إنسانية وحقوقية متفاقمة.
وقال: “إن بعض مالكي السفن تخلوا عن أطقمهم بدون غذاء أو مياه أو رعاية طبية أو أجور، فيما بلغ عدد البحّارة القتلى منذ اندلاع الحرب 17 شخصًا”.
وطالب المفوّض السامي بوقف الهجمات على السفن المدنية، وتأمين الإجلاء والإمدادات وإعادة البحّارة إلى أوطانهم.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *