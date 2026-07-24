الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز

البلاد (جنيف)
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى تحرك عاجل لإنقاذ نحو 6 آلاف من البحّارة العالقين على متن 400 سفينة في مضيق هرمز، محذرًا من أزمة إنسانية وحقوقية متفاقمة.
وقال: “إن بعض مالكي السفن تخلوا عن أطقمهم بدون غذاء أو مياه أو رعاية طبية أو أجور، فيما بلغ عدد البحّارة القتلى منذ اندلاع الحرب 17 شخصًا”.
وطالب المفوّض السامي بوقف الهجمات على السفن المدنية، وتأمين الإجلاء والإمدادات وإعادة البحّارة إلى أوطانهم.
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى تحرك عاجل لإنقاذ نحو 6 آلاف من البحّارة العالقين على متن 400 سفينة في مضيق هرمز، محذرًا من أزمة إنسانية وحقوقية متفاقمة.
وقال: “إن بعض مالكي السفن تخلوا عن أطقمهم بدون غذاء أو مياه أو رعاية طبية أو أجور، فيما بلغ عدد البحّارة القتلى منذ اندلاع الحرب 17 شخصًا”.
وطالب المفوّض السامي بوقف الهجمات على السفن المدنية، وتأمين الإجلاء والإمدادات وإعادة البحّارة إلى أوطانهم.