أخضر اليد للشباب يتأهل إلى بطولة العالم 2027

حجز المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب مقعده في بطولة العالم للشباب «مقدونيا 2027»، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ19، إثر فوزه المستحق على نظيره الكويتي (25-23) في مواجهة الدور ربع النهائي التي جمعتهم اليوم الجمعة في الصين، ليواصل الأخضر حضوره العالمي للمرة السادسة في تاريخه.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح المباراة بسلسلة مميزة بلغت 6 أهداف دون مقابل خلال أول سبع دقائق، قبل أن يواصل تفوقه دفاعيًا وهجوميًا، منهيًا الشوط الأول بنتيجة 13-7، ثم حافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ويضمن في الوقت ذاته التأهل إلى بطولة العالم «مقدونيا 2027».

ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة كرة اليد السعودية، ويؤكد العمل المتواصل الذي تشهده اللعبة على مختلف المستويات، في ظل تطور المنتخبات الوطنية ومواصلة حضورها في المحافل القارية والعالمية.

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ حسن بن نصر هلال أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من دعم واهتمام غير محدود للقطاع الرياضي، والذي أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على المستويات كافة.

كما ثمّن هلال الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومن صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في توفير البيئة المثالية للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات.

وأكد رئيس الاتحاد أن التأهل إلى بطولة العالم يمثل خطوة أولى في مشوار المنتخب بالبطولة الآسيوية، وليس نهاية الطموح، مشددًا على أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين يطمحون إلى مواصلة المستويات المميزة والمنافسة على إحدى الميداليات الآسيوية، وإسعاد الجماهير السعودية بإنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة اليد السعودية.