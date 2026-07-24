آل نصفان إلى ربع نهائي بطولة العالم للشباب للاسكواش

تأهل لاعب المنتخب السعودي للاسكواش محمد آل نصفان إلى دور الثمانية من بطولة العالم للشباب، المقامة في مدينة تورنتو الكندية، بعد فوزه في دور الـ16 على الإنجليزي ديلان روبرتس بنتيجة 3-1، في مباراة ماراثونية استمرت نحو 98 دقيقة.

واستهل اللاعب السعودي مشواره في البطولة من دور الـ32، متغلبًا على الياباني شونساكو كاريازونو بنتيجة 3-0، ليحجز مقعده في دور الـ16، وهو الدور الذي كان قد بلغه في النسخة الماضية من البطولة، التي أقيمت في مصر، قبل أن يواصل تألقه ويحقق إنجازًا تاريخيًا ببلوغه دور الثمانية.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش الدكتور عادل العقيلي، اللاعب على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن وصوله إلى دور الثمانية في بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ اللعبة يعكس حجم التطور الذي يشهده الاسكواش السعودي، ويجسد ثمار العمل الفني والإداري خلال السنوات الماضية.