وقف على مشاريع مستقبلية في معرض فارنبرة.. «الدعيلج» يستكشف فرص الشراكات بصناعة الطيران

البلاد (الرياض)

استكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، فرص الشراكات الإستراتيجية في صناعة الطيران خلال مشاركته في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2026، حيث قام بجولة موسعة داخل أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في الطيران المدني والفضاء.

وتعرّف”الدعيلج” خلال الجولة على منصات كبرى الشركات العالمية المصنّعة للطائرات والأنظمة الجوية، ووقف على مشاريع مستقبلية تشمل حلول النقل الجوي المتقدم (AAM)، والتقنيات الصديقة للبيئة، والابتكارات الرقمية وأنظمة الطيران الذاتي.

وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة شركات حكومية وخاصة لبحث التعاون وتبادل الخبرات، مستعرضًا الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة ضمن مستهدفات برنامج الطيران الهادف إلى تعزيز النمو والابتكار، ورفع معايير السلامة والاستدامة في القطاع.