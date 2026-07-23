وصول جثمان الشاب السعودي المتوفى بطرابزون إلى إسطنبول

وصل جثمان الشاب السعودي الذي توفي غرقًا في ولاية طرابزون التركية إلى مدينة إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بنقله إلى المملكة.

وقالت مصادر مطلعة إن الجثمان نُقل من طرابزون إلى إسطنبول، على أن يتم اليوم (الخميس)، شحنه إلى المملكة، بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية بالتنسيق بين سفارة المملكة لدى تركيا والجهات التركية المختصة.

وكان الشاب قد غرق في منطقة أوزنجول التابعة لولاية طرابزون، فيما باشرت السفارة السعودية متابعة الحادث منذ تلقي البلاغ، وقدمت الدعم اللازم لذويه، إلى جانب متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان إلى أرض الوطن.