الرياضة

نونيز يطلب الرحيل عن الهلال

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1448 هـ      23 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن رغبة الأوروغوياني داروين نونيز في مغادرة صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

ووفقًا للصحيفة، فإن نونيز بات غير راغب في الاستمرار مع الهلال، في ظل اعتماد الجهاز الفني على الفرنسي كريم بنزيما، وهو ما حدّ من فرصه في الظهور بشكل منتظم.

وأضاف التقرير أن المهاجم الأوروغوياني يضع الانتقال إلى برشلونة على رأس أولوياته، مؤكدًا استعداده للتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل تحقيق هذه الخطوة.

في المقابل، تواصل إدارة الهلال العمل على تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، بناءً على احتياجات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي يسعى إلى تعزيز الخيارات الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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