لدعم الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الاستدامة.. بدء استقبال طلبات المشاركة في جائزة «مائي» اليوم

البلاد (الرياض)

كشف المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه”مائي” عن بدء استقبال المشاركات في جائزته لكفاءة المياه اعتبارًا من اليوم (الخميس)، وذلك ضمن مساعيه لدعم بيئة تنافسية تحفز الابتكار وتبرز المبادرات، التي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الاستدامة المائية.

وتهدف هذه الجائزة إلى تحفيز التميز في مجال ترشيد استخدام المياه، وترسيخ ثقافة الاستدامة على مستوى مختلف القطاعات وفئات المجتمع.

وأعلن المركز إطلاق هذه الجائزة برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، خلال مشاركته في أسبوع المياه السعودي 2026، الذي أُقيم مؤخرًا في محافظة جدة.

وأكد هذا الكيان الوطني دعوته للقطاعات والأفراد من مختلف الفئات المستهدفة لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والتسجيل فيها ضمن مساراتها المحددة.

وبينت الجائزة أنها تضم ثلاثة مسارات رئيسة: ممارسات كفاءة وترشيد المياه، ونشر ثقافة ترشيد المياه، ومسار شركاء “مائي”.

وبينت هذه المسارات إتاحة المشاركة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المجتمع والأفراد، وفق الفئات والمعايير المحددة لكل مسار.

وأكدت الجائزة سعيها لنشر الوعي بأهمية كفاءة وترشيد المياه، وتشجيع الممارسات المتميزة، وتكريم الإنجازات النوعية ذات الأثر المستدام.

وأشار المنظمون إلى أن الفائزين بجائزة “مائي” سيحظون بتقدير رسمي يبرز إسهاماتهم في مجال كفاءة وترشيد المياه.

وتشمل الجوائز تقديم مكافآت مالية للفائزين من فئة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والأفراد، تقديرًا لإسهاماتهم في نشر الوعي المائي وتعزيز السلوكيات المرشدة.

ودعا المركز الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على التفاصيل وشروط التقديم والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للجائزة، وذلك لتعزيز مساهماتهم في تحقيق الاستدامة المائية للمملكة.