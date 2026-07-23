في مجالات التعدين والبحث واللغة العربية.. «الشورى» يوافق على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة (عبر الاتصال المرئي)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والأربعين، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. فقد صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان، في مجال الثروة المعدنية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية ومجلس البحوث العلمية والابتكار والتكنولوجية في الجمهورية التركية، في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.