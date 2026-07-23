فوزينيا وهالاند يقودان التشكيلة المثالية لمونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التشكيلة المثالية لبطولة كأس العالم 2026، والتي جرى اختيارها بناءً على تصويت الجماهير، وشهدت حضور حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا والمهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بعد المستويات اللافتة التي قدماها خلال البطولة.
فوزينيا يتفوق في سباق حراسة المرمى
وتصدر فوزينيا تصويت الجماهير لحراس المرمى بعدما حصد 39.6% من الأصوات، مكافأةً له على الأداء المميز الذي قاد به منتخب الرأس الأخضر في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، رغم ذهاب جائزة القفاز الذهبي إلى الإسباني أوناي سيمون، والتي تُمنح باختيار اللجنة الفنية التابعة لـ”فيفا”.
وقدم الحارس المخضرم، البالغ من العمر 40 عامًا، مستويات استثنائية، أبرزها تصديه لسبع كرات في مواجهة إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي، كما لعب دورًا بارزًا في وصول منتخب بلاده إلى الأشواط الإضافية أمام الأرجنتين في دور الـ32، قبل الخروج من البطولة.
هالاند يقود النرويج إلى إنجاز تاريخي
وفي خط الهجوم، حصل إرلينج هالاند على 27.5% من أصوات الجماهير، بعدما قاد منتخب النرويج لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل مهاجم مانشستر سيتي سبعة أهداف خلال خمس مباريات، من بينها ثنائية في الفوز التاريخي على البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ16، قبل أن تنتهي رحلة المنتخب النرويجي بالخسارة أمام إنجلترا.
نخبة من نجوم العالم
وضمت التشكيلة المثالية عددًا من أبرز نجوم البطولة، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بلينجهام، إلى جانب الإسباني رودري والفرنسي مايكل أوليسيه.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م