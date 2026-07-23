ثمن مواقفة مجلس الوزراء عليها.. العازمي: آلية التكامل بين الرقابة النووية والسرطان تعزز سلامة المرضى

البلاد (الرياض)

ثمن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، موافقة مجلس الوزراء على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية. وقال:” إن هذه الآلية تُرسخ التكامل بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمركز الوطني للسرطان، وتدعم بناء منظومة وطنية أكثر كفاءة في تنظيم ومتابعة الممارسات الإشعاعية الطبية، بما يعزز سلامة المرضى والممارسين الصحيين، ويضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال الحماية من الإشعاع”. وأضاف أن الآلية تهدف إلى حماية الإنسان في الممارسات الطبية للعلاج الإشعاعي للأورام السرطانية، وبما يحقق الوفاء بالتزامات المملكة الدولية، ومراقبة تأثير سياسات الأمان والأمن الإشعاعي ودورها في التأثير الإيجابي في تقليل معدلات الإصابة بالسرطان، إلى جانب تبادل البيانات والخبرات وإجراء الدراسات المتعلقة بالآثار الإشعاعية وأمراض السرطان. يُذكر أن المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي، يسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للسرطان ومكافحة تفشيه ومراقبة تطوراته، وتجويد خدماته الشاملة، ومتابعة مخرجات علاجه والعناية بالبحث والتطوير والتنسيق بين القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة بمرض ومرضى السرطان، والإسهام في المبادرات والبرامج الوطنية لتحسين جودة الرعاية الصحية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.