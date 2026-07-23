تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تحتضن النسخة السادسة للمنتدى السعودي للإعلام

البلاد (الرياض)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه اللّه- تنطلق النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027م في الرياض، بمشاركة واسعة من قادة الإعلام، وصناع القرار والخبراء والمؤسسات الإعلامية والتقنية من مختلف دول العالم.

ورفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما اللّه- على الرعاية الملكية الكريمة للمنتدى، التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الإعلامي؛ بما يعزز مكانة المملكة عالميًا، وتجسد الثقة التي يحظى بها المنتدى بعد النجاحات المتحققة في نسخه السابقة، والأثر الإيجابي الوطني والدولي في دعم صناعة الإعلام واستشراف مستقبلها.

وأوضح الدوسري أن المنتدى رسخ مكانته؛ بصفته أحد أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في المنطقة، ومنصة عالمية للحوار واستشراف مستقبل الإعلام، وإطلاق المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير القطاع الإعلامي، وتجمعًا لرواد الإعلام وقادته وصناع قراراته وخبرائه الدوليين، بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام والتقنيات الحديثة، ودعم الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الإعلام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، قال رئيس المنتدى محمد فهد الحارثي:” نعتز بالإعلان عن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- للمنتدى السعودي للإعلام. وتمثل هذه الرعاية الكريمة ثقةً ملكيةً غالية، وتجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالإعلام الوطني، ودعمها المستمر لتمكينه وتعزيز دوره في مواكبة التحولات وصناعة المستقبل”. وأضاف في تغريدة على منصة “إكس”:”هذه الثقة الغالية تشكل دافعًا لنا لتقديم نسخة استثنائية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًا لصناعة الإعلام. كما تمثل حافزًا لكل الإعلاميين لمضاعفة الجهود، والإسهام في تطوير المنظومة الإعلامية، بقيادة وزير الإعلام سلمان الدوسري”.