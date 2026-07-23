برشلونة يواصل تحركاته لحسم صفقة كانسيلو

لا يزال نادي برشلونة متمسكًا بأمل استعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل استمرار المفاوضات مع نادي الهلال، وسعي الإدارة الكتالونية لإغلاق الملف قبل نهاية الميركاتو.

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الاتصالات بين برشلونة والهلال لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لم تشهد حسمًا خلال الأسابيع الماضية، إلا أن النادي الإسباني لا يزال واثقًا من قدرته على التوصل إلى اتفاق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح رومانو أن إدارة برشلونة تواصل العمل على الصفقة، وسط تفاؤل بإمكانية إنهاء جميع التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن جواو كانسيلو يرغب في العودة إلى صفوف برشلونة، وهو ما يمنح النادي الكتالوني أفضلية معنوية في المفاوضات، ويعزز فرص إتمام الصفقة إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الهلال.