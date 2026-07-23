 الأسمري إلى الشباب بنظام الإعارة

أعلن نادي الشباب اليوم، الخميس، عن استعارة اللاعب علي الأسمري من صفوف نادي نيوم لمدة عام.

وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “وقعت إدارة النادي ممثلة برئيس مجلس الإدارة عبد العزيز المالك عقد انتقال اللاعب علي الأسمري، قادمًا من نادي نيوم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وكان نادي نيوم أعلن في وقت سابق عن رحيل الأسمري عن صفوف الفريق بشكل رسمي. وقال نادي نيوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “شكرًا علي الأسمري على ما قدمته بقميص نيوم.. كل الأمنيات لك بالتوفيق”.

وكانت “سبورت 24” قد أشارت إلى اتجاه نيوم إلى إجراء عدد من التغييرات على قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد خصوصًا في ملف العناصر الراحلة في ظل عدم وجود حاجة فنية لها مع الفريق بالفترة المقبلة.

وكشفت المصادر في وقت سابق لـ “سبورت 24” أن الأسمري بات خارج حسابات الفريق، ولن يكمل مسيرته مع النادي، في ظل امتلاكه عرضين من ناديين سعوديين سيفاضل بينهما خلال الأيام المقبلة لحسم وجهته القادمة.