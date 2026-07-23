الرياضة

 الأسمري إلى الشباب بنظام الإعارة

صحيفة البلادaccess_time8 / صفر / 1448 هـ      23 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن نادي الشباب اليوم، الخميس، عن استعارة اللاعب علي الأسمري من صفوف نادي نيوم لمدة عام.

وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “وقعت إدارة النادي ممثلة برئيس مجلس الإدارة عبد العزيز المالك عقد انتقال اللاعب علي الأسمري، قادمًا من نادي نيوم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وكان نادي نيوم أعلن في وقت سابق عن رحيل الأسمري عن صفوف الفريق بشكل رسمي. وقال نادي نيوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “شكرًا علي الأسمري على ما قدمته بقميص نيوم.. كل الأمنيات لك بالتوفيق”.

وكانت “سبورت 24” قد أشارت إلى اتجاه نيوم إلى إجراء عدد من التغييرات على قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد خصوصًا في ملف العناصر الراحلة في ظل عدم وجود حاجة فنية لها مع الفريق بالفترة المقبلة.

وكشفت المصادر في وقت سابق لـ “سبورت 24” أن الأسمري بات خارج حسابات الفريق، ولن يكمل مسيرته مع النادي، في ظل امتلاكه عرضين من ناديين سعوديين سيفاضل بينهما خلال الأيام المقبلة لحسم وجهته القادمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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