السياسة

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليونان

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1448 هـ      22 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الجمهورية الهيلينية جيورجوس جيرابيتريسيس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أية أعمال أو ممارسات تهدد سلامتها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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