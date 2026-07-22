وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه بعدة دول

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المبذولة حيالها.

كما أجرى وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين بكل من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الإيطالية أنتونيو تاجاني، ووزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وجرى خلال الاتصالين بحث التطورات في المنطقة، وإدانة واستنكار الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن وحريـة الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامتها فيهما.

وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور جيديون تيموثيوس. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.