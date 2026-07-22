مركز الملك سلمان يناقش تأمين المساعدات الإنسانية بالفلبين

البلاد (مانيلا)

التقى وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة مانيلا أمس (الثلاثاء)، ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية الفلبين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأولويات الاحتياج الإنساني للمتضررين من الزلزال، الذي ضرب مناطق في الفلبين مؤخرًا، وأوقع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية.

وقدم ممثلو الحكومة الفلبينية خالص شكرهم للجهود الإنسانية الكبيرة، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من الزلزال، منوهين بمجمل المساعدات الإنسانية التي قدمها المركز لبلادهم.

بدوره، أعرب وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديره للتسهيلات، التي أتاحتها السلطات الفلبينية لفريق المركز، بما مكّنه من أداء مهامه الإنسانية على أكمل وجه.