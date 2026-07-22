لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم تبدأ في استقبال طلبات المترشحين

البلاد (الرياض)

بدأت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة، أمس الأربعاء، في استقبال طلبات المترشحين حتى يوم السبت 1 أغسطس، وفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي.

ويمكن للمترشحين تقديم طلبات الترشح خلال هذه الفترة، على أن تبدأ لجنة الانتخابات فحص قوائم المترشحين اعتبارًا من يوم الأحد 2 أغسطس وحتى يوم الجمعة 7 أغسطس.

وسيتم الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين يوم السبت 8 أغسطس، فيما سيتلقى مركز التحكيم الرياضي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 15 – 23 من الشهر ذاته، فيما سيُعلن عن نتائج الفصل في الطعون يوم الاثنين 24 أغسطس.

ومن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 25 أغسطس هو آخر موعد لانسحاب المترشحين، فيما سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين يوم الأربعاء 26 أغسطس، ثم تنطلق في اليوم التالي حملات الدعاية الانتخابية وتستمر حتى السبت 29 أغسطس، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد 30 أغسطس 2026.