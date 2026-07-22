عبدالعزيز بن سلمان ومسؤول هندي يبحثان التعاون في قطاع الطاقة

البلاد (الرياض)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، في الرياض، مستشار الأمن القومي في جمهورية الهند أجيت دوفال، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وبحث سبل تعزيزه، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.