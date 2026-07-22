الإقتصاد

عبدالعزيز بن سلمان ومسؤول هندي يبحثان التعاون في قطاع الطاقة

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1448 هـ      22 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، في الرياض، مستشار الأمن القومي في جمهورية الهند أجيت دوفال، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وبحث سبل تعزيزه، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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