روبيو: إيران في مأزق كبير.. والصين لم تغير مسار الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن إيران في مأزق كبير، مضيفًا أن الصين لم تفعل شيئًا من شأنه تغيير مسار الحرب مع إيران، وكانت متعاونة في بعض الأحيان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روبيو للصحفيين عقب اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في مانيلا الذي استمر نحو 90 دقيقة.

وأضاف أنه بحث مع الوزير الصيني الزيارة المقررة للرئيس شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الجانبين بينهما خلافات لكن مهمتهما تتمثل في إدارة هذه الخلافات، كما أن هناك مجالات للتعاون المحتمل.

و أكد السيناتور ماركو روبيو أن الصين لم تتخذ أي خطوات جوهرية من شأنها تغيير مسار الحرب مع إيران

وذكر أن بكين أبدت تعاونًا في بعض الأحيان، لكنه لم يوضح تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التعاون أو مدى تأثيره على الوضع الراهن. ووفقًا لما ذكره روبيو، لم يقدم أي إيضاحات إضافية بخصوص طبيعة التعاون المزعوم من جانب الصين، مشيرًا إلى أن غياب هذه التفاصيل يترك، بحسب المحللين، تساؤلات حول فعالية الدور الصيني في هذا الصراع الإقليمي.

وأوضح روبيو أن هذا التصريح يمثل تأكيدًا على موقف واشنطن بأن الجهود الصينية لم تسهم بشكل ملموس في إحداث تحول في ديناميكيات الصراع؛ وهو ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن أي تدخلات دولية في المنطقة مستقبلًا.