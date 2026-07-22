تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.. اتفاق جديد لدعم قطاع التنقل الجوي المتقدم بالسعودية

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة”فيرتيكال أيروسبيس (Vertical Aerospace)”؛ بهدف وضع الأسس التنظيمية والتشغيلية لتمكين قطاع التنقل الجوي المتقدم (AAM) في المملكة.

مثّل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي رجب، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي ستيوارت سيمبسون، وذلك خلال معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 في المملكة المتحدة، وبحضور رئيس الهيئة عبدالعزيز الدعيلج.

وتركز المذكرة على التعاون الفني لاعتماد شهادة الطراز للطائرة الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وضمان توافقها مع أعلى معايير السلامة والاستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات مع سلطات الطيران الدولية.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الهيئة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تدعم تقنيات الطيران المبتكرة والطائرات الصديقة للبيئة، وتعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج الطيران ورؤية السعودية 2030.

كما شهد المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تجمع مطارات الثاني، وشركة “فيرتيكال إيروسبيس” لتمكين حلول البنية التحتية للطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي.