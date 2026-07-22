تصاعد الهجمات الإيرانية على الخليج والأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية بالكويت

البلاد (عواصم)

يستمر التصعيد الإيراني في منطقة الخليج، إذ استهدفت طهران الكويت والأردن، وسط تحركات دفاعية مكثفة وإدانات إقليمية، في وقت أعلنت فيه السلطات الكويتية تعرض منشآت حيوية لهجمات متكررة، فيما نجحت القوات المسلحة الأردنية في إحباط محاولات استهداف أجوائها، وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع الكويت والأردن، مطالبة بوقف الاعتداءات فورًا. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت البلاد، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وإرشادات الأمن والسلامة. وفي تطور متصل، كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تعرض عدد من محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في بعض مرافقها. وأوضحت أن فرق الطوارئ، بالتعاون مع قوة الإطفاء والجهات الأمنية، تمكنت من السيطرة على الحرائق والبدء في تقييم الأضرار والشروع في تنفيذ خطط إصلاح المرافق المتضررة وإعادة تأهيلها. وأضافت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية المتبعة أسفرت عن إخراج عدد من وحدات التوليد من الخدمة حفاظًا على سلامة المعدات وضمان استقرار منظومتي الكهرباء والمياه، مؤكدة استمرار العمل لإعادة تشغيل المرافق المتأثرة بأسرع وقت.

وفي الأردن، أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية،أن وحدات الدفاع الجوي تعاملت خلال الليلة الماضية وصباح الثلاثاء مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران، وتمكنت من تحييدها بكفاءة ودقة؛ وفق الإجراءات الدفاعية المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكد المصدر استمرار القوات المسلحة في مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي تهديد جوي؛ وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، بما يضمن حماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أدانت مملكة البحرين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والأردن، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد مباشر لأمنهما واستقرارهما، فضلًا عن مخالفتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المنامة الكامل مع الكويت والأردن، ودعمها للإجراءات التي يتخذها البلدان لحماية سيادتهما وأمنهما، داعية إلى الوقف الفوري والشامل للهجمات الإيرانية، وتغليب الحلول السلمية والحوار؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.