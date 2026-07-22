تركيا وسوريا تدينان مزاعم الحوثي بحق المملكة

أدانت سوريا بأشد العبارات ‏التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري ‏لميليشيا الحوثي، والتي تضمنت مزاعم واتهامات ‏باطلة بحق المملكة، في ‏محاولة لتشويه دورها الإقليمي وتقويض الجهود ‏الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة‎.‎

وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان اليوم (‏الأربعاء)، عن تضامن سوريا الكامل ‏مع المملكة في مواجهة هذه ‏الادعاءات، مشيدةً بالدور الإيجابي والمحوري الذي ‏تضطلع به المملكة في ترسيخ الأمن والسلم ‏الإقليميين، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، وتعزيز ‏الحوار والتعاون بين دول المنطقة، بما يخدم مصالح ‏شعوبها ويصون استقرارها‎.‎

كما أدانت تركيا تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على المملكة، مجدداً تضامنها معها، مشددة على ضرورة وقف جميع الأعمال والتهديدات التي تُعرّض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، والتي تستهدف النقل البحري والتجارة العالمية، وقفاً فورياً.

ودعت تركيا، في بيان لها اليوم، إلى تجنب أي إجراءات من شأنها أن تزيد من حدة التوترات القائمة في المنطقة.