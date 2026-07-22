السياسة

باكستان تدين تهديد مليشيا الحوثي للمملكة

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1448 هـ      22 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (إسلام آباد)
أدانت باكستان اليوم -بأشد العبارات- التهديدات التي تطلقها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، والسفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتقوّض حرية الملاحة، وتعرّض حركة التجارة العالمية للخطر.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: “إن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية أو حركة التجارة مع المملكة “غير مقبولة”، وتمثّل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي والنظام البحري”.
وأعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن تهديدات تطال سفنًا تمارس أنشطة تجارية مشروعة مع المملكة، داعية إلى احترام القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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