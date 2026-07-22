المحليات

اللواء الزهراني يرأس وفد وزارة الداخلية في اجتماع المديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون

صحيفة البلادaccess_time7 / صفر / 1448 هـ      22 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
رأس المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء المهندس علي بن محسن الزهراني، وفد وزارة الداخلية المشارك في أعمال الاجتماع الـ(54) للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقام في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.
وناقش الاجتماع، تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال المرور بين دول مجلس التعاون من خلال تطوير الأنظمة المرورية، وتبادل الخبرات والتجارب في إدارة الحركة المرورية، والتقنيات الحديثة بما يعزز مستوى السلامة المرورية، ويحد من الحوادث.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *