اللواء الزهراني يرأس وفد وزارة الداخلية في اجتماع المديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون

البلاد (الرياض)
رأس المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء المهندس علي بن محسن الزهراني، وفد وزارة الداخلية المشارك في أعمال الاجتماع الـ(54) للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقام في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.
وناقش الاجتماع، تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال المرور بين دول مجلس التعاون من خلال تطوير الأنظمة المرورية، وتبادل الخبرات والتجارب في إدارة الحركة المرورية، والتقنيات الحديثة بما يعزز مستوى السلامة المرورية، ويحد من الحوادث.
رأس المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء المهندس علي بن محسن الزهراني، وفد وزارة الداخلية المشارك في أعمال الاجتماع الـ(54) للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقام في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.
وناقش الاجتماع، تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال المرور بين دول مجلس التعاون من خلال تطوير الأنظمة المرورية، وتبادل الخبرات والتجارب في إدارة الحركة المرورية، والتقنيات الحديثة بما يعزز مستوى السلامة المرورية، ويحد من الحوادث.