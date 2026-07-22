اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية GSTS تعلن بدء التسجيل في معرض ومسابقة “سيف” 2026

البلاد (الرياض)
أعلنت اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية GSTS، بدء التسجيل في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية (سيف)، ضمن أعمال القمة التي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2026 م في مدينة الرياض.
وأوضحت اللجنة أن معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية “سيف”، تُقام بتنظيم وزارة الداخلية وبالشراكة مع أكاديمية طويق، كما تشرف الأكاديمية على تطبيق المعايير الدولية علميًّا من خلال الخبراء والمختصين، وبمشاركة فاعلة من وزارة التعليم.
وبينت أن المسابقة تستهدف مشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم لتطوير حلول مبتكرة في عددٍ من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التسجيل زيارة الموقع التالي: (https://saifair.sa).
ويأتي تنظيم وزارة الداخلية للقمة العالمية للأمن والتقنية GSTS، بالتعاون مع أكاديمية طويق، التي تندرج المسابقة ضمن أعمالها؛ تأكيدًا للمكانة الرائدة للمملكة في مجالات الأمن والتقنية ودعم الابتكار، وتستقطب قادة القطاعين الأمني والتقني من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في المنظومة الأمنية.
أعلنت اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية GSTS، بدء التسجيل في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية (سيف)، ضمن أعمال القمة التي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2026 م في مدينة الرياض.
وأوضحت اللجنة أن معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية “سيف”، تُقام بتنظيم وزارة الداخلية وبالشراكة مع أكاديمية طويق، كما تشرف الأكاديمية على تطبيق المعايير الدولية علميًّا من خلال الخبراء والمختصين، وبمشاركة فاعلة من وزارة التعليم.
وبينت أن المسابقة تستهدف مشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم لتطوير حلول مبتكرة في عددٍ من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التسجيل زيارة الموقع التالي: (https://saifair.sa).
ويأتي تنظيم وزارة الداخلية للقمة العالمية للأمن والتقنية GSTS، بالتعاون مع أكاديمية طويق، التي تندرج المسابقة ضمن أعمالها؛ تأكيدًا للمكانة الرائدة للمملكة في مجالات الأمن والتقنية ودعم الابتكار، وتستقطب قادة القطاعين الأمني والتقني من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في المنظومة الأمنية.