الدفاع المدني يصدر تنبيه زوال الخطر عن الدمام

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأربعاء)، زوال الخطر عن مدينة الدمام، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وكانت المديرية قد أطلقت إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في مدينة الدمام، مشددة على ضرورة اتباع عدة إرشادات، منها الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

وأكدت على ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى زوال الخطر.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح، داعية المتواجدين في الخارج إلى الدخول لأقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وأضافت أنه في حال وصول رسالة التحذير وكان المرء في المركبة فيجب عليه التوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة، والاتصال برقم الطوارئ 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و998 في بقية مناطق المملكة عند ملاحظة الخطر.