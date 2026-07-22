“التعاون الخليجي” يبحث تعزيز الربط الكهربائي لضمان أمن واستدامة الطاقة

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، ورشة عمل حول دراسة “تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون”، وذلك في مدينة الدمام، بمشاركة ممثلي الهيئة والأمانة العامة، تنفيذًا لتوجيهات قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى.
وفي مستهل الورشة، نقل مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة ونائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر، خالد آل الشيخ، تحيات الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي للمشاركين، وتمنياته بأن تسهم مخرجات الورشة في دعم إعداد الدراسة والوصول إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.
وناقش المشاركون دور هيئة الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة بدول المجلس، وآليات التعامل مع الأزمات والطوارئ، إضافة إلى مشاريع وخطط توسعة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، فضلًا عن سبل تعزيز الاستدامة المالية للهيئة من خلال تطوير نموذجها وخطتها المالية.
وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استمرار التنسيق بين الأمانة العامة وهيئة الربط الكهربائي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد دراسة متكاملة لتعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون.
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