“التعاون الخليجي” يبحث تعزيز الربط الكهربائي لضمان أمن واستدامة الطاقة

البلاد (الرياض)

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، ورشة عمل حول دراسة “تعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون”، وذلك في مدينة الدمام، بمشاركة ممثلي الهيئة والأمانة العامة، تنفيذًا لتوجيهات قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى.