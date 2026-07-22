إطلاق الجيل الجديد من أجهزة Samsung Galaxy القابلة للطي يضيء سماء المملكة بتغطية إعلانية موحدة وشاملة عبر شبكة “روتانا ساينز”

البلاد (الرياض)

تزامناً مع الكشف العالمي عن الجيل الجديد من أجهزتها القابلة للطي، أطلقت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات بالتعاون الشامل مع شركة “روتانا ساينز” حملة إعلانية رقمية موحدة على مستوى المملكة، حيث حولت الحملة المشهد الحضري والمعالم الرئيسية في مدن المملكة إلى منصات عرض تفاعلية تجسد الحركة الميكانيكية لانفتاح الشاشات القابلة للطي، وتبرز الهوية البصرية للجيل الجديد.

وتركزت الإستراتيجية الإعلانية على تنفيذ حملة إعلانية متزامنة (Roadblock) لمدة 10 دقائق متواصلة عبر كامل المحفظة الرقمية لشركة “روتانا ساينز”، مما ضمن سيطرة كاملة بنسبة 100% على المشهد الإعلاني (Share of Voice) عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، وذلك بعد حدث الإطلاق العالمي مباشرةً، مستفيدة من التوافق البصري بين الحركة الميكانيكية لطي الجهاز والتحول الإيقاعي للإعلانات على الشاشات الخارجية في العاصمة الرياض والمدن الرئيسية بالمملكة.

وشملت التغطية الجغرافية العاصمة الرياض عبر واجهات برج المملكة والعليا افنيو، بالإضافة إلى الواجهات الرقمية الفاخرة في سوليتير وذا اسبلاناد ونخيل مول وشبكة الشاشات الرقمية داخل عربات مترو الرياض، امتداداً إلى المنطقة الشرقية والغربية من خلال الجسور الرقمية وشبكات الميجاكوم والـ LED في الطرق الرئيسية وشرايين المواصلات الحيوية.

وأكد سامي خير الله، نائب الرئيس لقطاع الجوالات في سامسونج السعودية للإلكترونيات: “يمثل إطلاق الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي محطة أساسية في مسار ابتكارات الأجهزة المحمولة، وهو ما تطلب تنفيذاً إعلامياً يوازي حجم هذا التطور، حيث مكنتنا الشراكة مع ‘روتانا ساينز’ من مزامنة الكشف العالمي مع تغطية رقمية شاملة على مستوى المملكة، محولين أبرز معالمها إلى منصة موحدة.”

ومن جانبه، صرح جورج يزبك، المدير التجاري التنفيذي في “روتانا ساينز: “تتطلب عمليات إطلاق التقنية الكبرى لحظات إعلامية توازي حجم الابتكار خلفها، حيث قدمنا من خلال شبكتنا الرقمية الوطنية لروتانا ساينز تفعيلاً متزامناً حول كافة المدن في المملكة العربية السعودية محولين إياها إلى مسرح موحد.”

وتعكس هذه المزامنة التطور المتسارع للبنية التحتية للإعلام الرقمي الخارجي في المملكة، وقدرة التخطيط الاستراتيجي على تحويل لحظات إطلاق المنتجات العالمية إلى تجارب إعلامية غنية تعزز الحضور الميداني وتصل إلى الجمهور المستهدف بكفاءة عالية.