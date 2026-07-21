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ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لدولة السيد آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال ولي العهد: ” بمناسبة تعيين دولتكم رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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