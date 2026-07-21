وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإيطالي والإسباني

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين بكل من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الإيطالية أنتونيو تاجاني، ووزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وجرى خلال الاتصالين بحث التطورات في المنطقة، وإدانة واستنكار الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن وحريـة الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامتها فيهما.