السياسة

وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإيطالي والإسباني

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين بكل من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الإيطالية أنتونيو تاجاني، ووزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وجرى خلال الاتصالين بحث التطورات في المنطقة، وإدانة واستنكار الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي واستهدف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن وحريـة الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ورفض أي أعمال أو ممارسات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامتها فيهما.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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