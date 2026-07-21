السياسة

وزير الخارجية ووزير خارجية إثيوبيا يبحثان هاتفيًا عددًا من القضايا الإقليمية

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور جيديون تيموثيوس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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