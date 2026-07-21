وزير الخارجية ووزير خارجية إثيوبيا يبحثان هاتفيًا عددًا من القضايا الإقليمية

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور جيديون تيموثيوس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور جيديون تيموثيوس.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.