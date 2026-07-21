هجمات متبادلة مع أوكرانيا تطال البحر الأسود.. مئات المسيرات تضرب روسيا

البلاد (موسكو، كييف )

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تبادل واسع للهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، استهدف العاصمة الروسية موسكو ومنشآت نفطية ولوجستية وسفنًا في البحر الأسود وبحر آزوف، في وقت واصل فيه الجانبان تبادل الضربات على المناطق الحدودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في البنية التحتية.

وأعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا شنت واحدة من أكبر الهجمات بالطائرات المسيّرة على موسكو منذ اندلاع الحرب، حيث قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن مئات المسيّرات استهدفت المنطقة خلال الليل، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص واندلاع حرائق في عدد من المنشآت الصناعية والسكنية.

وأوضح أن حطام المسيّرات تسبب في اندلاع حرائق بمدينة بودولسك الصناعية الواقعة جنوب العاصمة، كما تضررت منشآت مدنية ومبانٍ سكنية، فيما أصيب سبعة أشخاص في مدينة دوموديدوفو، بينهم ثلاثة مواطنين صينيين، ونُقل معظم المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأجبرت الهجمات شركة “وايلدبيريز” الروسية للتجارة الإلكترونية على إخلاء مركزها اللوجستي في منطقة كوليدينو القريبة من بودولسك كإجراء احترازي، قبل استئناف العمل لاحقًا بعد تقييم الأوضاع الأمنية.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 381 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف خلال ساعات الليل، بينما وصفت وكالة “تاس” الرسمية الهجوم بأنه من أكبر محاولات استهداف موسكو خلال السنوات الأخيرة.

وعلى الجبهة الحدودية، أعلنت السلطات الروسية مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة 23 آخرين جراء هجوم أوكراني استهدف حافلة في مقاطعة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، وهي منطقة تشهد هجمات متكررة منذ بداية الحرب. كما أعلن حاكم المقاطعة لاحقًا مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم منفصل بطائرات مسيّرة استهدف إحدى القرى الحدودية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ سلسلة ضربات استهدفت مواقع لتجميع وتخزين الزوارق المسيّرة الأوكرانية، ونقاط انتشار للقوات الأوكرانية، إضافة إلى قطارات كانت تستخدم لنقل المعدات العسكرية في مقاطعة زاباروجيا. وأكدت تدمير زوارق مسيّرة وقنابل جوية وطائرات دون طيار أوكرانية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت، وفق تقديراتها، عن تحييد نحو 1410 جنود أوكرانيين.