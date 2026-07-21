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ناقش مع حسين الشيخ المستجدات في قطاع غزة.. وزير الخارجية ومستشار الأمن الهندي يبحثان الأوضاع الإقليمية

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض أمس (الاثنين)، مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند أجيت دوفال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة، وحماية الممرات المائية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
من ناحية أخرى، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ. وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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