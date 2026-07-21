ناقش مع حسين الشيخ المستجدات في قطاع غزة.. وزير الخارجية ومستشار الأمن الهندي يبحثان الأوضاع الإقليمية

البلاد (الرياض)

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض أمس (الاثنين)، مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند أجيت دوفال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة، وحماية الممرات المائية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

من ناحية أخرى، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ. وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.