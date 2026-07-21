مساعدات سعودية تعزز الاستجابة الإنسانية بعدة دول

البلاد (عواصم)

واصلت السعودية- عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- تنفيذ برامجها الإغاثية في عدد من الدول، من خلال تقديم مساعدات غذائية وطبية وإنسانية، تستهدف المتضررين والنازحين والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهودها المستمرة للتخفيف من آثار الأزمات والكوارث الإنسانية.

وفي السودان، وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي طائرة إغاثية سعودية تحمل عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، شملت سلالًا غذائية ومواد طبية، وذلك دعمًا للأشقاء السودانيين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجسر الإغاثي الذي تنفذه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تأكيدًا لالتزامها بمساندة الدول الشقيقة والصديقة خلال الأزمات.

وفي أفغانستان، وزع المركز 180 سلة غذائية في مدينة مزار شريف بولاية بلخ، استفاد منها 1,260 شخصًا من العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لعام 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي سوريا، واصل المركز دعمه للمتضررين بتوزيع 3,546 كرتون تمر في محافظة دير الزور، استفادت منها 3,546 أسرة، ضمن برنامج المساعدات السعودية الموجهة للشعب السوري، بما يسهم في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة. كما امتدت المساعدات إلى جمهورية تشاد، حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 150 حقيبة للعناية الشخصية في مدينة بنقور بولاية مايوكيبي الشرقية، استفاد منها 900 شخص من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع توزيع حقائب العناية الشخصية لعام 2026.

وتعكس هذه المبادرات اتساع نطاق العمل الإنساني السعودي، واستمرار حضوره في مناطق الأزمات، من خلال تنفيذ برامج إغاثية متنوعة، تلبي الاحتياجات الأساسية للمتضررين، وتؤكد الدور الذي تضطلع به المملكة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي والصحي، وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين في مختلف أنحاء العالم.