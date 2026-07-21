مركز اليونسكو الإقليمي يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال

البلاد (المنامة)

وقّع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، أمس بمدينة المنامة وخلال فعاليات إطلاق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم ، مذكرة تعاون استراتيجي مع المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين تحت إشراف منظمة اليونسكو وذلك برعاية وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين د.محمد بن مبارك جمعة ومدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم د.عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس؛ بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير البرامج والمشروعات والمبادرات المشتركة الداعمة لجودة التعليم وتميّزه. ومثّل المركز في توقيع المذكرة مساعد مدير عام المركز الدكتورة فاطمة بن إبراهيم الرويس، فيما مثّل المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وكيل وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين نوال بنت إبراهيم الخاطر

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التدريبية والبحثية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل البيانات والمعلومات الإحصائية، والتعاون في تطوير المنصات التعليمية الرقمية، إضافة إلى التنسيق الإعلامي والمشاركة في الجوائز والمبادرات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة العربية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أثر تعليمي وتنموي مستدام.