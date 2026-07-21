ضمن برنامج «المشاركة الاقتصادية» خلال 7 سنوات.. المحتوى المحلي: توقيع 34 اتفاقية بقيمة 4.3 مليار ريال

البلاد (الطائف)

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن ابرام عن توقيع 34 اتفاقية في 5 قطاعات حيوية بقيمة اجمالية 4.3 مليار ريال منذ 2019 م وحتى نهاية عام 2025م، ضمن برنامج “المشاركة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن الاتفاقيات قطاعات حيوية، مثل: القطاع الدوائي، وقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، وقطاع تقنية المعلومات، وقطاع الصناعة، وقطاع التغذية العلاجية.

وأوضحت الهيئة في تقرير، أن برنامج المشاركة الاقتصادية يُعد من الأدوات الممكّنة لنمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خلق فرص استثمارية، ورفع مستوى القدرات المحلية في القطاعات الإستراتيجية وفق آليات محددة؛ حيث تُطبَّق هذه السياسة على المشتريات الحكومية، التي تنطبق عليها ضوابط البرنامج، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي.

وأكدت، أن برنامج المشاركة الاقتصادية وضع ليكون رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني وإحدى أهم الأدوات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم الاستفادة من القوة الشرائية للمملكة، من خلال تفعيل الاتفاقيات النوعية بالتعاون مع المستثمرين وشركات عالمية ومحلية، استطاع البرنامج أن يحول المشتريات الحكومية الكبرى إلى محرك تنموي، يحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية واسعة.

وأشارت إلى أن برنامج المشاركة الاقتصادية يُطبّق على المنافسات الحكومية – دون الإخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية – وفق الضوابط والآليات المعتمدة في البرنامج، بما يمكّن الشركات المتعاقدة من تنفيذ استثمارات نوعية في أنشطة اقتصادية محددة؛ بهدف خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة

وذكرت، أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية من خلال توطين الصناعات والخدمات النوعية، بالإضافة الى تعزيز المحتوى المحلي، وتمكين البحث العلمي والتطوير، بالإضافة الى تهيئة وتطوير قدرات وطنية صناعية وخدمية تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلا عن نقل التقنية والمعرفة في المجالات الحيوية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، و المساهمة في تعزيز قدرات الشركات المحلية، وتأهيلها، والرفع من قدرتها التنافسية؛ لزيادة صادراتها ومساهمتها في سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك تعزيز قدرات الموارد والمهارات البشرية من خلال التدريب والتطوير، ونقل المعرفة، وتوفير فرص عمل مستدامة.