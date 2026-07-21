رئيس الطيران المدني يزور معرض فارنبرة الدولي للطيران 2026 بالمملكة المتحدة

البلاد (فارنبرة)
زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، معرض فارنبرة الدولي للطيران 2026، يرافقه نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيون بالشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.
وتجوّل الدعيلج والوفد المرافق له في أرجاء المعرض المقام حاليًا في مطار فارنبرة بالمملكة المتحدة، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات العالمية لصناعة الطيران والفضاء.
وشملت الجولة زيارة منصات وأجنحة كبرى الشركات العالمية الرائدة والمصنّعة في القطاع؛ والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، والابتكارات والحلول الذكية في مجالات الطيران المدني.
ووقف رئيس الهيئة خلال جولته على حزمة من المشاريع والبرامج المتطورة المرتبطة بمستقبل الطيران، وفي مقدمتها حلول “النقل الجوي المتقدم (AAM)”، والتقنيات الصديقة للبيئة والداعمة للاستدامة، إضافة إلى الابتكارات الرقمية وأنظمة الطيران الذاتي والفضاء.
وعلى هامش المشاركة، عقد الدعيلج سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع قادة ورؤساء كبرى الشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض؛ لبحث آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية في مختلف مجالات صناعة الطيران والنقل الجوي.
وبحث معاليه مع ممثلي الشركات سبل تبادل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها قطاع الطيران المدني بالمملكة في ظل مستهدفات برنامج الطيران، الرامية إلى تمكين النمو والابتكار وصياغة معايير جديدة ومستدامة لسلامة وحماية البيئة الجوية.
وتجوّل الدعيلج والوفد المرافق له في أرجاء المعرض المقام حاليًا في مطار فارنبرة بالمملكة المتحدة، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات العالمية لصناعة الطيران والفضاء.
وشملت الجولة زيارة منصات وأجنحة كبرى الشركات العالمية الرائدة والمصنّعة في القطاع؛ والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، والابتكارات والحلول الذكية في مجالات الطيران المدني.
ووقف رئيس الهيئة خلال جولته على حزمة من المشاريع والبرامج المتطورة المرتبطة بمستقبل الطيران، وفي مقدمتها حلول “النقل الجوي المتقدم (AAM)”، والتقنيات الصديقة للبيئة والداعمة للاستدامة، إضافة إلى الابتكارات الرقمية وأنظمة الطيران الذاتي والفضاء.
وعلى هامش المشاركة، عقد الدعيلج سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع قادة ورؤساء كبرى الشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض؛ لبحث آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية في مختلف مجالات صناعة الطيران والنقل الجوي.
وبحث معاليه مع ممثلي الشركات سبل تبادل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها قطاع الطيران المدني بالمملكة في ظل مستهدفات برنامج الطيران، الرامية إلى تمكين النمو والابتكار وصياغة معايير جديدة ومستدامة لسلامة وحماية البيئة الجوية.