تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 وتنمية الموارد البشرية.. توسيع فرص وصول السعوديين إلى«التعليم النوعي»

البلاد (الرياض)

شهد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، توقيع اتفاقية تعاون بين البنك، وجامعة نيو هيفن- الرياض، وذلك في مقر الوزارة، لتمكين الطلاب من الاستفادة من منتج تمويل التعليم للالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير التي تقدمها الجامعة.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها، التي يضم من خلالها البنك جامعة دولية تعمل داخل المملكة إلى منظومة التمويل التعليمي، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتوسيع فرص الوصول إلى التعليم الجامعي النوعي، وتمكين الكفاءات الوطنية من استكمال مسيرتها الأكاديمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية رأس المال البشري.

وقّع الاتفاقية من جانب البنك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال عبدالله بن سعد الرويس، فيما وقّعها من جانب الجامعة نائب أول رئيس جامعة نيو هيفن- الرياض الدكتور ليو ليستير.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم مسارات التعليم النوعي في المملكة، وإتاحة خيارات تعليمية مرنة للطلاب عبر بوابة التعليم التابعة للبنك، والتي تمكّنهم من الحصول على تمويل يصل إلى (100) ألف ريال، وبفترة سداد تصل إلى (48) شهرًا بدون رسوم، مع تحويل المبالغ مباشرة إلى الجهة التعليمية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي:” نؤمن في بنك التنمية الاجتماعية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر أثرًا واستدامة، وتمثل هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود البنك في توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين الطلاب من استكمال تعليمهم، وتعزز فرصهم في بناء مستقبلهم العلمي والمهني، مضيفًا أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات التعليمية الرائدة، بما يسهم في تنمية القدرات الوطنية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030″.