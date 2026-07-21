 بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية تعود بموسمها الأكبر منذ انطلاقها

هاني البشر (الرياض)

تحت الإشراف الرياضي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تنطلق النسخة الثالثة من بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، أول بطولة سعودية للسيارات أحادية المقعد معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، في موسم يُعد الأكبر منذ إطلاق البطولة، ويشهد توسعاً في عدد الجولات واعتماد نظام جديد في خطوة تعكس استمرار المملكة في الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لرياضة المحركات.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026 عبر ست جولات تستضيفها حلبتا كورنيش جدة ولوسيل الدولية في قطر، لتعود البطولة إلى قطر في تأكيد على التوسع الإقليمي المتواصل للبطولة وتعزيز حضورها خارج المملكة. كما يعتمد الموسم الجديد نظاماً جديداً يتضمن يوماً للاختبارات الرسمية، يليه يومان من المنافسات، بما يمنح السائقين وقتاً أكبر على الحلبة وفرصاً أوسع لاكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم.

وتدخل بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية موسمها الثالث لمواصلة ترسيخ دورها كمنصة استراتيجية لإعداد وصقل الجيل القادم من السائقين السعوديين والدوليين، من خلال توفير بيئة احترافية وآمنة وفق أعلى معايير الاتحاد الدولي للسيارات، بما يتيح للمواهب الشابة الانتقال من سباقات الكارتينج إلى سباقات السيارات أحادية المقعد عبر مسار تطوير واضح يقود إلى الفورمولا 3 وما بعدها.

ويشارك في البطولة ما يصل إلى 20 سائقاً وسائقة يتنافسون جميعاً على متن سيارة موحدة من طراز Tatuus T421 – Abarth F4 Gen2، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ويجعل المهارة والقدرات الفردية في القيادة العامل الحاسم في تحديد النتائج على الحلبة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس منصور بن علي المقبل، الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: تمثل بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الاتحاد في بناء مسار مستدام لتطوير المواهب الوطنية في رياضة المحركات، إذ توفر منصة احترافية تمكّن السائقين السعوديين من اكتساب الخبرات والتدرج نحو أعلى مستويات المنافسة الدولية. ويعكس التوسع الذي يشهده الموسم الجديد المكانة المتنامية للبطولة، ويجسد التزام المملكة بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة المحركات.”

وأضاف: “نواصل العمل وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، بما يضمن تقديم بطولة عالمية المستوى تسهم في تطوير المواهب الوطنية وتعزيز منظومة رياضة المحركات في المملكة.”

من جانبه، قال محمد عبدالجواد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات: “نفخر بإطلاق النسخة الثالثة من بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، التي تمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير رياضة المحركات في المملكة. وبعد النجاحات التي حققتها البطولة خلال الموسمين الماضيين، يأتي موسم 2026 بحلة أكثر تطوراً من خلال توسيع روزنامة البطولة، واعتماد نظام جديد للمنافسات، إلى جانب مواصلة التوسع الإقليمي.”

وأضاف: “نواصل من خلال البطولة توفير بيئة احترافية متكاملة للسائقين السعوديين والمواهب الصاعدة، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات المرتبطة برياضة المحركات، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة لهذا القطاع الحيوي.”

واختتم حديثه قائلاً: “نسعى إلى ترسيخ مكانة بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية كإحدى أبرز بطولات تطوير المواهب في المنطقة، ودعم مكانة المملكة كمركز عالمي لرياضة المحركات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية2030.”

ويأتي الموسم الجديد امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الماضية، والتي شهدت منافسات متقاربة انتهت بتتويج البريطاني كيت بيلوفسكي، سائق فريق بيكس، بلقب البطولة، فيما حلّ الإماراتي آدم الأزهري، سائق فريق فالفولين، في المركز الثاني، وجاء السويدي سكوت ليندبلوم، سائق فريق ريد بُل، في المركز الثالث.

ولا يقتصر دور البطولة على إعداد السائقين فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في بناء منظومة متكاملة لرياضة المحركات في المملكة، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة والميكانيكا، والرعاية، والتشغيل، والإعلام، والتسويق، بما يدعم نمو القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.