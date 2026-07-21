الرياضة

الهلال يطمئن جماهيره.. نجاح عملية سالم الدوسري

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن نادي الهلال نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قائد الفريق سالم الدوسري، بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر الركبة، مؤكدًا أن اللاعب بدأ أولى خطوات رحلة التعافي تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن الدوسري أجرى العملية الجراحية صباح اليوم في فنلندا، تحت إشراف الطبيب المختص ليمباينن، حيث تكللت الجراحة بالنجاح.

وبيّن الهلال أن اللاعب سيدخل المرحلة العلاجية والتأهيلية خلال الفترة المقبلة في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تحت متابعة وإشراف الجهاز الطبي بالنادي، وفق برنامج طبي متكامل يهدف إلى تجهيزه للعودة بأفضل جاهزية ممكنة.

ويُعد سالم الدوسري أحد أبرز ركائز الهلال خلال السنوات الأخيرة، إذ يعول عليه الفريق كثيرًا في الاستحقاقات المحلية والقارية، وسط أمنيات جماهير “الزعيم” بأن يستعيد قائد الفريق عافيته سريعًا ويعود لقيادة الأزرق في أقرب وقت ممكن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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