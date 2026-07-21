الهلال يطمئن جماهيره.. نجاح عملية سالم الدوسري

أعلن نادي الهلال نجاح العملية الجراحية التي خضع لها قائد الفريق سالم الدوسري، بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر الركبة، مؤكدًا أن اللاعب بدأ أولى خطوات رحلة التعافي تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن الدوسري أجرى العملية الجراحية صباح اليوم في فنلندا، تحت إشراف الطبيب المختص ليمباينن، حيث تكللت الجراحة بالنجاح.

وبيّن الهلال أن اللاعب سيدخل المرحلة العلاجية والتأهيلية خلال الفترة المقبلة في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تحت متابعة وإشراف الجهاز الطبي بالنادي، وفق برنامج طبي متكامل يهدف إلى تجهيزه للعودة بأفضل جاهزية ممكنة.

ويُعد سالم الدوسري أحد أبرز ركائز الهلال خلال السنوات الأخيرة، إذ يعول عليه الفريق كثيرًا في الاستحقاقات المحلية والقارية، وسط أمنيات جماهير “الزعيم” بأن يستعيد قائد الفريق عافيته سريعًا ويعود لقيادة الأزرق في أقرب وقت ممكن.