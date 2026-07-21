الرياضة

النصر يعير جون دوران إلى بنفيكا

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعلن نادي النصر موافقته على إعارة المهاجم الكولومبي جون دوران إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

وقال النصر إن الإعارة لمدة موسم واحد، مع منح النادي البرتغالي أحقية شراء عقد اللاعب، متمنيًا له التوفيق في تجربته الجديدة.

وبعد عدة أشهر من انضمامه، انتقل اللاعب إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة خلال صيف 2025، قبل أن يخوض تجربة إعارة جديدة مع زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026، ليواصل بعدها مشواره بالانتقال إلى بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

أرقامه مع النصر

خاض جون دوران 18 مباراة بقميص النصر في مختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، قبل أن يوافق النادي على إعارته إلى بنفيكا بحثًا عن محطة جديدة في مسيرته الكروية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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