السياسة

الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة “كيفان”

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الكويت)
استدعت وزارة الخارجية في دولة الكويت اليوم, سفير إيران لدى الكويت محمد توتونجي, لتسليمه مذكرة احتجاج على قيام بلاده باستهداف الناقلة الكويتية (كيفان) أمس أثناء عبورها مضيق هرمز مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.
وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي حمد المشعان -وفقًا لبيان وزارة الخارجية الكويتية- أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026 بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها وتهديدًا لأمن وحرية الملاحة الدولية وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وجدد المشعان -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية- مطالبة دولة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة, مشددًا على احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على الكويت.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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