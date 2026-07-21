الرياضة

الأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت تقارير عن تصنيفات الأندية المشاركة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2026-2027، المقرر إجراؤها يوم 18 أغسطس المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث جاء الأهلي السعودي على رأس أندية التصنيف الأول.

وضم التصنيف الأول أربعة أندية هي: الأهلي السعودي، والعين الإماراتي، والسد القطري، والاستقلال الإيراني، لتكون في مقدمة الفرق المشاركة بالقرعة.

وجاء النصر السعودي في التصنيف الثاني إلى جانب ناساف الأوزبكي، والقوة الجوية العراقي، وشباب الأهلي الإماراتي.

أما التصنيف الثالث، فشهد تواجد الهلال السعودي برفقة الغرافة القطري، وتراكتور الإيراني، والوصل الإماراتي.

وضم التصنيف الرابع كلاً من الشمال القطري والقادسية السعودي، إلى جانب فريقين سيتأهلان من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

ويترقب ممثلو الكرة السعودية، الأهلي والهلال والنصر والقادسية، مراسم القرعة لمعرفة منافسيهم في النسخة الجديدة من البطولة القارية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الحضور القوي للأندية السعودية على الساحة الآسيوية، بعدما شهدت السنوات الأخيرة منافسة قوية ونتائج مميزة لممثلي دوري روشن السعودي في البطولات القارية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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