الأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

كشفت تقارير عن تصنيفات الأندية المشاركة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2026-2027، المقرر إجراؤها يوم 18 أغسطس المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث جاء الأهلي السعودي على رأس أندية التصنيف الأول.

وضم التصنيف الأول أربعة أندية هي: الأهلي السعودي، والعين الإماراتي، والسد القطري، والاستقلال الإيراني، لتكون في مقدمة الفرق المشاركة بالقرعة.

وجاء النصر السعودي في التصنيف الثاني إلى جانب ناساف الأوزبكي، والقوة الجوية العراقي، وشباب الأهلي الإماراتي.

أما التصنيف الثالث، فشهد تواجد الهلال السعودي برفقة الغرافة القطري، وتراكتور الإيراني، والوصل الإماراتي.

وضم التصنيف الرابع كلاً من الشمال القطري والقادسية السعودي، إلى جانب فريقين سيتأهلان من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

ويترقب ممثلو الكرة السعودية، الأهلي والهلال والنصر والقادسية، مراسم القرعة لمعرفة منافسيهم في النسخة الجديدة من البطولة القارية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الحضور القوي للأندية السعودية على الساحة الآسيوية، بعدما شهدت السنوات الأخيرة منافسة قوية ونتائج مميزة لممثلي دوري روشن السعودي في البطولات القارية.