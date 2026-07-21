الرياضة

الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبة

صحيفة البلادaccess_time6 / صفر / 1448 هـ      21 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل توقيت انطلاق مباراة الاتحاد السعودي والجزيرة الإماراتي، المقررة ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك وفقًا للتحديث المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وبموجب التعديل الجديد، تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 11 أغسطس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بدلاً من السابعة مساءً وفق الجدول السابق.

واقتصر التعديل على موعد انطلاق اللقاء، حيث تأخر لمدة ساعة واحدة، دون أي تغيير في تاريخ إقامة المباراة أو الملعب المستضيف.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، إذ يتنافس الفريقان على انتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مستهل مشوارهما القاري خلال الموسم الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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