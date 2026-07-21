الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبة

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل توقيت انطلاق مباراة الاتحاد السعودي والجزيرة الإماراتي، المقررة ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك وفقًا للتحديث المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وبموجب التعديل الجديد، تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 11 أغسطس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بدلاً من السابعة مساءً وفق الجدول السابق.

واقتصر التعديل على موعد انطلاق اللقاء، حيث تأخر لمدة ساعة واحدة، دون أي تغيير في تاريخ إقامة المباراة أو الملعب المستضيف.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، إذ يتنافس الفريقان على انتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مستهل مشوارهما القاري خلال الموسم الجديد.