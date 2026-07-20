السياسة

وزير الخارجية يستقبل مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند أجيت دوفال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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