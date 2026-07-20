وزير الخارجية يستقبل مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، مستشار الأمن الوطني بجمهورية الهند أجيت دوفال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وحماية الممرات المائية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.