وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس دولة فلسطين

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.