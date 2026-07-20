السياسة

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس دولة فلسطين

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.
وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *