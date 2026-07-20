وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بوزراء خارجية البحرين ومصر وتركيا

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة، والتأكيد لأهمية التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لحلول سلمية وشاملة تفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجرى خلال الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة، والتأكيد لأهمية التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لحلول سلمية وشاملة تفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.