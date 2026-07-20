السياسة

وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية بوزراء خارجية البحرين ومصر وتركيا

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1448 هـ      20 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة، والتأكيد لأهمية التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لحلول سلمية وشاملة تفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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